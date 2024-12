Pedofilia e abusi sui minori: l’innocenza violata. Un tema forte ma doveroso da trattare. Sarà questo l’argomento affrontato dall’approfondimento di LaC Tv, Dentro la notizia, condotto da Francesca Lagoteta.

I recenti fatti di cronaca che hanno investito la provincia reggina portano sotto i riflettori la brutalità umana che si scaglia contro dei minorenni.

A Bagnara Calabra, mentre una ragazza di 16 andava a scuola alle 8 del mattino è stata afferrata e violentata come se nulla fosse da un uomo di 49 anni arrestato in flagranza di reato (solo il passaggio casuale di una pattuglia dei carabinieri ha interrotto la vile aggressione).

A pochi giorni di distanza, la Polizia di Stato di Reggio Calabria, ha arrestato un 37enne italiano, reggino, residente a Villa San Giovanni, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenni, prostituzione minorile e cessione di sostanza stupefacente, nei confronti di sei minori, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni.

Partendo da qui, insieme ad Elisa Barresi, neo vice direttrice de IlReggino.it, affronteremo il drammatico tema con il procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Palma. Importanti contributi alla puntata anche da parte di un’altra autorevole voce, Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria che, tra l’altro, ha da poco pubblicato il libro “Katapontismós”, chiunque scandalizzi i piccoli”, un viaggio all’interno della pedofilia e del turpe mercato pedopornografico, che macina un ricchissimo giro di interessi economici sulla pelle di bambini anche in tenera età.

Appuntamento alle 13 sul canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.