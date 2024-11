Torna Antonella Grippo con il consueto appuntamento settimanale di Perfidia, in onda questa sera, venerdì 7 febbraio, alle 21, su LaC Tv.



Due i temi al centro della nuova puntata della trasmissione più graffiante del panorama televisivo calabrese: lo scollamento tra cittadini e Palazzo, una distanza impietosamente rimarcata dalle altissime percentuali di astensionismo registrate alle ultime elezioni regionali, e le quote rosa, cioè le regole che promuovono la partecipazione delle donne alla politica e negli organismi di governo.



Un argomento, quest’ultimo, sul quale la conduttrice di Perfidia non perde occasione per rimarcare la propria opinione, decisamente contraria a norme che impongano la presenza femminile in politica, convinta non ci sia bisogno di una riserva indiana per consentire la parità di genere.



Su questo e sugli argomenti più stringenti, come la composizione della nuova giunta regionale, si discuterà nel corso della puntata di questa sera dal titolo “Che fai, ti astieni?”. In studio, Wanda Ferro (Fdi), Silvia Vono (Italia Viva), Teresa Esposito (Pd) e Orlandino Greco (l’Italia del Meridione).