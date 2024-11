La vittima era una ragazza diciottenne residente a Rossano. In manette un romeno già noto alle forze dell’ordine. L’uomo deteneva una pistola priva di matricola

COSENZA - Avrebbe minacciato e perseguitato la sua ex fidanzata, fino a procurarle lesioni e violenze private, ma e' stato rintracciato e arrestato dalla polizia che lo ha anche trovato in possesso di una pistola e di varie munizioni. E' accaduto in provincia di Cosenza, dove il personale del Commissariato di Rossano ha tratto in arresto Cristian Dulan, rumeno, gia' noto alle forze dell'ordine. La vittima era una ragazza diciottenne residente a Rossano e che, dallo scorso mese di agosto, avrebbe subito ogni genere di angheria. Il rumeno era, pero', irreperibile, dal momento che si era trasferito in un casolare abbandonato a San Giorgio Albanese (cs). Ed e' qui che i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo dopo una serie di servizi. L'uomo aveva una rivoltella priva di matricola e pronta a sparare, con sei cartucce calibro 38 special. L'arma veniva tenuta tranquillamente nella cintola dei pantaloni. Nel corso della perquisizione domiciliare, il rumeno e' stato trovato in possesso anche di tre cartucce calibro 9x21 e due cartucce 39 special, oltre ad una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Il materiale e' stato sequestrato e l'uomo, su disposizione del pm di Castrovillari, Mariasofia Cozza, e' stato tradotto nel carcere di Castrovillari (Cs) con l'accusa di detenzione e porto di armi e munizionamento da sparo, oltre che di ricettazione.