In campo 2,9 milioni. Il rilancio della struttura rappresenta un’occasione per dotare l’area di un presidio stabile per teatro, cinema, musica, iniziative associative e scolastiche e culturali, dopo anni in cui l’edificio è stato simbolo di degrado

Il Comune di Petilia Policastro, guidato dal sindaco Simone Saporito, annuncia, con soddisfazione, che la Provincia di Crotone ha pubblicato ufficialmente la gara d’appalto per il recupero del Cinema Teatro “Aurora-Madia” di Petilia Policastro.

La soddisfazione – si legge in una nota dell’ente - nasce dal fatto che il progetto affonda le sue radici in un percorso amministrativo avviato dal Comune petilino già tre anni fa, nato da una proposta tecnica e politica costruita in casa, poi trasmessa agli enti sovraordinati per l’ottenimento del finanziamento.

Tutto parte a dicembre 2021, quando il Comune di Petilia Policastro prepara e compila la scheda progettuale per il recupero funzionale del Cinema Teatro “Aurora-Madia” nell’ambito del bando del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Calabria-Svelare Bellezza”.

In quella fase l’ente lavora alla definizione del quadro tecnico-economico e alla richiesta di finanziamento, individuando il cinema - da anni in stato di abbandono dopo lavori mai completati - come infrastruttura culturale strategica per l’intero Alto Marchesato.

La scheda viene poi trasmessa ufficialmente alla Provincia di Crotone, allora guidata dal presidente facente funzioni Vincenzo Lagani, in continuità con le attività svolte, dal presidente precedente, che era l’attuale sindaco Simone Saporito.

Proprio quella proposta entra nella graduatoria del Cis: a giugno 2022 il progetto del Cinema Aurora-Madia risulta finanziato, con un importo di lavori di circa 2,9 milioni di euro per restituire alla comunità un vero teatro-cinema moderno e funzionale.

Da allora si apre la fase tecnico-amministrativa di competenza provinciale: approvazione degli atti, progettazione esecutiva, definizione del quadro di gara.

La pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori, è, dunque, l’esito di un iter lungo, che parte dall’iniziativa progettuale del Comune e approda oggi alla messa in cantiere da parte della Provincia.

Per l’amministrazione comunale petilina – prosegue il comunicato - la gara è una buona notizia per il territorio, ma il lavoro di impostazione, dalla candidatura al Cis all’elaborazione della scheda, è frutto di una scelta precisa dell’ente comunale, che nel 2021 ha deciso di puntare sul recupero della storica struttura come volano culturale e sociale.

Il rilancio dell’Aurora-Madia è un’occasione per dotare l’area di un presidio stabile per teatro, cinema, musica, iniziative associative e scolastiche e culturali, dopo anni in cui l’edificio è stato simbolo di incompiuta e degrado.

Ora la fase decisiva passa attraverso le procedure di gara, con l’auspicio, condiviso a livello locale, che l’appalto si traduca in tempi certi di apertura del cantiere e, finalmente, nella restituzione di una struttura pienamente fruibile all’intera comunità.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimato l’intervento di messa in sicurezza, riqualificazione e completamento dell’immobile Aurora-Madia ai fini della sua fruibilità come teatro-cinema per il territorio del comune di Petilia Policastro e dell’intero Marchesato.