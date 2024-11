Nei 409 comuni calabresi nei prossimi giorni arriveranno 140 tecnici messi a disposizione dalla Protezione Civile che supporteranno le amministrazioni nella redazione dei piani di emergenza

140 tecnici tra ingegneri, architetti e geologi, pronti a supportare i 409 comuni della Calabria per la redazione di un “livello base” dei piani d'emergenza comunali. È la task force messa a disposizione dalla Protezione civile che – così come si legge sul profilo social ufficiale dell’ente - “nei prossimi giorni andrà a raccogliere “porta a porta”, in tutti i centri calabresi, le informazioni essenziali per la pianificazione dell'emergenza in caso di calamità (terremoto, frana, alluvione, tsunami, incendio, disastro industriale, ecc.).



Alla luce di una convenzione con il laboratorio di pianificazione urbanistica dell'Università della Calabria, diretto dal professore Mauro Francini e grazie al prezioso contributo delle associazioni di volontariato di Protezione civile della Regione, entro il 31 gennaio prossimo tutti i comuni della Calabria saranno dotati di un “piano di emergenza di base”.