Il gruppo Pd al consiglio comunale della città bruzia: «Anche il dirigente capo dell'ufficio tecnico nominato direttamente dal sindaco aveva chiesto una proroga dei lavori. A rischio l’incolumità dei cittadini»

«È assai grave quanto abbiamo appreso sugli organi di stampa in merito alla inaugurazione di piazza Bilotti che è ancora un cantiere aperto come lo stesso ingegnere Francesco Converso, dirigente capo dell'ufficio tecnico nominato direttamente dal sindaco Occhiuto, ha comunicato alla Regione Calabria con nota ufficiale del 7 dicembre 2016. Nella stessa nota l'ingegnere Converso ha chiesto una proroga al 28-2-2017 per il completamento finale dell'opera».





È quanto affermano in una nota dal gruppo facente capo al Partito Democratico in seno al Consiglio Comunale di Cosenza.





«Alla luce di quanto affermato nella nota da Converso, non esistono le condizioni tecniche per rendicontare e per avviare il collaudo amministrativo e statico di piazza Bilotti. Del resto non ci sorprende la notizia apparsa sulla stampa. Avevamo già presentato nelle settimane passate una chiesta di accesso agli atti e ne presenteremo un'altra lunedì stesso in relazione a questa ulteriore nota del 7 dicembre.





Alla luce di tutto ciò – conclude la nota - non esistono le condizioni per l'utilizzo dell'opera senza il rischio per la incolumità dei cittadini. È necessario che le autorità preposte alla vigilanza, al controllo e alla sicurezza verifichino se sussistono tutte le condizioni di legge affinché l'opera possa essere fruibile per i cosentini».