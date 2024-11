I bambini accompagnati dalle loro famiglie parteciperanno alla cerimonia di accensione del grande albero di Natale, in Piazza San Pietro, che resterà illuminato fino alla notte di domenica 8 gennaio

Anche alcuni bambini in cura nel reparto oncologico dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, così come tanti altri provenienti da diversi nosocomi del Paese, saranno ricevuti oggi in udienza privata da Papa Francesco.

I bambini - riferisce un comunicato della Fondazione Lene Thun Onlus - hanno partecipato ad un programma di ceramico-terapia ricreativa nei laboratori ospedalieri permanenti coordinati dalla stessa Fondazione.

I piccoli accompagnati dalle loro famiglie, assieme ad altri loro coetanei, parteciperanno alla cerimonia di accensione del grande albero di Natale, in Piazza San Pietro, che resterà illuminato fino alla notte di domenica 8 gennaio, festa del Battesimo del Signore e conclusione del Tempo di Natale. L'abete rosso, alto 25 metri, proveniente dalle foreste di Lagorai, sarà ornato infatti dalle riproduzioni di sfere in argilla raffiguranti i disegni realizzati dai bambini in cura nei reparti oncologici di alcuni ospedali italiani, tra cui anche quello di Cosenza.