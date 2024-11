Tra nuove assegnazioni e risorse sbloccate, il ministero dell'Istruzione e del merito ha messo a disposizione per le scuole e gli enti locali della Calabria, fondi per 806.170.693,89 euro. Il dato è riportato in una scheda sul sito del ministero in occasione della visita del ministro Giuseppe Valditara in alcuni istituti di San Luca, Platì e Bovalino, in una zona, la Locride, dove più forti sono i temi della dispersione scolastica e dell'emergenza educativa.

Fondi per le scuole calabresi

In particolare, 230.673.300,58 sono stati autorizzati, per la Calabria, per la messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico, sicurezza antincendio nelle scuole, abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di risorse sbloccate e aggiuntive che si aggiungono a quelle Pnrr. Con 5.105.000,00 sono stati finanziati tutti i progetti presentati dalle Province calabresi per la costruzione-realizzazione di nuove palestre e/o messa in sicurezza delle palestre e degli spazi sportivi esistenti individuando risorse aggiuntive lo scorrimento delle graduatorie nazionali.

Per asili nido e scuole infanzia per incrementare il numero dei posti e, quindi, il servizio educativo nella fascia di età 0-6 anni sono stati autorizzati, "con un utilizzo efficace delle economie" 242.043.019,92. Altri 32.541.954,60 sono stati destinati per la costruzione e/o messa in sicurezza di mense scolastiche per incrementare il ricorso al tempo pieno e contribuire a contrastare la dispersione scolastica. Tra novembre e dicembre, poi, sono stati sbloccati altri 179.011.601,18 che non erano ancora stati erogati alle scuole, 25.587.293,13 dei quali per azioni a favore delle scuole per ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali.

Le scuole potranno così attivare azioni formative per il potenziamento delle competenze di base (Italiano, matematica, inglese) ovvero azioni formative di tipo laboratoriale (sport, teatro, cinema, lettura) e attività di didattica orientativa, secondo un approccio personalizzato e percorsi anche individuali o per piccoli gruppi. Il resto è stato destinato agli Istituti tecnologici superiori - Its Academy, per la realizzazione di laboratori 4.0 (17.034.154,10), per il potenziamento dell'offerta formativa (17.248.516,69), per Scuola 4.0 e la trasformazione delle aule didattiche in ambienti laboratoriali innovativi (72.514.182,70), per Stem e orientamento (28.437.266,49), per Formazione personale scolastico e didattica digitale integrata (18.190.188,07). Sono stati inoltre supportati e rafforzati ulteriori precedenti interventi di edilizia scolastica Pnrr, in corso di attuazione nel periodo novembre 2022-agosto 2023 con fondi per la costruzione di scuole nuove (49.483.857,33), per le palestre scolastiche (23.116.148,20).

Con Agenda Sud per la Calabria sono stati stanziati 25.800.000,00 per tutte le scuole primarie della regione ed euro 2.380.000,00 per 17 scuole secondarie di primo e di secondo grado e per laboratori agrari/alberghieri/nautici/aeronautici alla Calabria sono stati assegnati 16.015.812,08 euro. Riguardo ai comuni visitati oggi dal ministro, ad Africo sono stati assegnati 840.000 euro, a Bovalino 1.255.000,00, a Platì 450.000,00, a San Luca 223.062,50 euro.