La neve non è ancora arrivata ma le piste di Monte Curcio, a Camigliatello, sono quasi pronte a ospitare gli sciatori in occasione delle imminenti festività natalizie. La commissaria Arsac Fulvia Caligiuri anticipa: «Per Natale riapriremo gli impianti di risalita di Camigliatello, naturalmente dipenderà dalle condizioni meteo che prescindono dalla nostra volontà, ma ci faremo trovare pronti». Nel corso di quest’anno sono stati avviati i lavori che ogni vent’anni devono essere effettuati per garantire la massima sicurezza ai fruitori e al personale.

«Stiamo solo aspettando il collaudo finale e poi la stagione partirà – spiega la ex senatrice -. Abbiamo provveduto al controllo di tutta la parte elettrica, del sistema delle funi, alle sostituzioni delle rulliere. Se non sarà per Natale, per Capodanno sarà tutto in funzione». Le attività non termineranno, però, con la riapertura dicembrina. «Riprenderemo a fine stagione e posso anticiparle che in futuro potrebbero esserci anche altre novità che rinnoveranno diversi aspetti degli impianti di risalita, come l’illuminazione, ma riparleremo più in là».