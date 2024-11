Paola Liotti è stata trasferita nel carcere femminile di Reggio Calabria in attesa di processo. Fuori pericolo la mamma

VIBO VALENTIA - Resta in carcere Paola Liotti, la trentaduenne di Pizzo che martedì scorso al termine di una lite ha accoltellato in auto la madre, R. G., di 55 anni. Il Gip del Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli, ha infatti convalidato il fermo. La donna, difesa dagli avvocati Giuseppe Bagnato e Antonietta Villella, e' stata quindi trasferita nel carcere femminile di Reggio Calabria dove verra' opportunamente controllata e sottoposta ad eventuali terapie in attesa che venga trovata una struttura carceraria che abbia i mezzi necessari alle cure del caso sotto il profilo psicologico e psichiatrico.

La madre è fuori pericolo. Il pm ha invece gia' anticipato al gip la richiesta di incidente probatorio per l'assunzione anticipata dei mezzi di prova e la valutazione della capacita' di intendere e volere dell'arrestata al momento della commissione del fatto. La madre della giovane, operata all'ospedale di Vibo per ferite all'addome, al collo ed agli arti inferiori, non sarebbe piu' in pericolo di vita e le sue condizioni di salute fanno registrare un netto miglioramento.