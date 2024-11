48 anni dopo gli ex allievi dell’istituto Nautico di Pizzo si sono incontrati per una storica rimpatriata

PIZZO (Vv) - Correva l’anno 1967. Gli alunni della 5^ e 5^ dell’istituto Nautico di Pizzo si preparavano a uno degli appuntamenti più importanti della loro vita: gli esami di maturità. Il loro sogno era quello di diventare capitani o macchinisti. Viaggiare su grandi navi. Ma quanti l’avranno realizzato? Quanti invece avranno preso altre strade e quante amicizie saranno rimaste immutate nel tempo. Come in un film, i vecchi compagni di scuola si sono dati appuntamento nella stessa scuola frequentata quasi mezzo secolo fa per una storica rimpatriata (nella foto gli ex allievi). Ed eccoli rispondere presente all’appello chiamato dal prof di allora, Alfonso Barbalace. Tutto come un tempo, stessa aula, stessi banchi, solo qualche anno in più e una vita da raccontare. Ideatore ed organizzatore dell’incontro con la classe del '67, il professore Mario Iozzo. L’evento , celebrato nel corso di una manifestazione coincisa con la fine dell’anno scolastico , è stata l’occasione per un incontro tra vecchi e nuovi allievi del nautico. Alla rimpatriata anche il sindaco Gianluca Callipo.