PIZZO (VV) - Ignoti hanmo rubato, a Pizzo, un'automobile di proprietà del locale Convento dei Padri Minimi. La Fiat Panda, in uso ai volontari del convento per le attività pastorali della parrocchia, era stata acquistata di recente grazie alle offerte dei fedeli. L'automobile era utilizzata da qualche mese per il trasporto dei pasti alla mensa dei poveri istituita dai frati. (ci)