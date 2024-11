I due enti erano stati esclusi dalla presentazione delle iniziative per il 50esimo anniversario dalla scoperta delle due statue. Il governatore prova a mediare: «Vetrina importante per la nostra terra, basta incomprensioni»

L’esclusione dalla conferenza stampa a Roma, pensata per presentare gli eventi organizzati in occasione del 50esimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, aveva suscitato la ferma reazione della Città metropolitana di Reggio Calabria che, in sinergia col Comune, aveva annunciato un programma parallelo per omaggiare la storica ricorrenza. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato il governatore Roberto Occhiuto che, intervenuto sulla vicenda, ha commentato: «I Bronzi di Riace sono un patrimonio culturale della Calabria e dell’intero Paese. Un simbolo di bellezza, di perfezione, un grande attrattore turistico per la nostra Regione. Giovedì a Roma si terrà un evento alla Camera dei deputati - con la partecipazione, tra gli altri, dei ministri Franceschini e Carfagna - per presentare tutte le iniziative messe in campo per celebrare il 50esimo anniversario del ritrovamento di queste straordinarie statue».

In tale contesto «la Calabria avrà a disposizione un’importante vetrina nazionale, e sarebbe un peccato se non ci presentassimo uniti e al completo, tutti i livelli istituzionali coinvolti, a questo atteso appuntamento.

Si mettano da parte piccoli incomprensioni e si faccia un positivo passo in avanti nell’esclusivo interesse della nostra terra. Pertanto, pur non essendomi occupato in prima persona dell’organizzazione della giornata – aggiunge il presidente - invito a Roma i sindaci facente funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, affinché possano partecipare e portare il loro contributo alla conferenza stampa in programma nella Capitale».