“Politica e magistratura”. È il titolo di un docufilm che verrà trasmesso in esclusiva su LaC Tv. Un viaggio coraggioso nelle sfide che la magistratura affronta ogni giorno per restare indipendente dalla politica. L’appuntamento è in programma venerdì 22 novembre alle ore 23.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Il docufilm di Francesco Millonzi, è stato scritto e ideato dal regista insieme con l’ex presidente dell’Ufficio Gip di Catania, Nunzio Sarpietro.

Politica e magistratura, il docufilm

Il docufilm non ha alcuna finalità politica o propagandistica e si prefigge di affrontare in maniera oggettiva la problematica della (eventuale) politicizzazione dei magistrati, molto avvertita dall’opinione pubblica, particolarmente dai cittadini che usufruiscono del sistema giustizia.

La magistratura ha percorso una lunga strada per raggiungere una reale indipendenza, dallo Statuto Albertino, al periodo della dittatura fascista, fino alla Carta Repubblicana, ed oggi è certamente matura per affrontare una riforma che la ponga al riparo da giudizi sommari di ingerenza politica o di collateralismo politico. È essenziale, in particolare, verificare se la politicizzazione dei magistrati sia una problematica reale, ovvero sia solamente una questione formale e di immagine.

I temi

In effetti, i punti nodali e sostanziali sono quelli attinenti il reclutamento di giudici, la formazione degli stessi, le capacità professionali che li pongano in condizione di non subire condizionamenti, onde non compromettere il principio basilare della indipendenza e della imparzialità di giudizio. Tramite le testimonianze di qualificati esperti si cercherà di approfondire l’argomento. Il docufilm è presentato da Nunzio Sarpietro, già presidente dei gip di Catania, che curerà anche le conclusioni.

Gli interventi

A seguire ascolteremo gli interventi del senatore Maurizio Gasparri, del professor Massimo Cacciari, già sindaco di Venezia, dell’Europarlamentare Leoluca Orlando, dell’onorevole Andrea Orlando, già ministro della Giustizia, di Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica di Napoli, di Graziella Luparello, gip presso il Tribunale di Caltanissetta, di monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Cesi, dell’ex senatore Carmine Mancuso, dell’ex onorevole Paolo Cento e del sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione Antonio Balsamo.