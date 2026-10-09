Ponte Calopinace, il nuovo volto del collegamento inaugurato all'alba a Reggio: la fotogallery

Tutti gli articoli di Economia e lavoro

Un nuovo collegamento per la città, una viabilità ridisegnata e una vista privilegiata sullo Stretto. Dopo 58 giorni di lavori, il ponte sul Calopinace è stato inaugurato all'alba, alla presenza di migliaia di cittadini. L'infrastruttura, ora percorribile a doppio senso, restituisce continuità alla viabilità costiera e apre nuove prospettive per il Parco Lineare Sud.