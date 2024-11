A piccoli gruppi ordinati. Il primo giorno di apertura degli uffici della Stretto di Messina a Villa è filato via tranquillo, con i cittadini a rischio esproprio che si sono avvicendati nel palazzo dell’ex pretura per informarsi su quello che potrebbe succedere nel futuro prossimo. Oltre che per avanzare deduzioni e proteste che, assicurano i funzionari della società riesumata dal Governo Meloni, verranno valutate prima del progetto esecutivo.

Una processione laica – una trentina i villesi che hanno fatto in tempo a prenotarsi al call center romano per la giornata di oggi – iniziata al mattino e proseguita per tutta la giornata. Niente di definitivo, né tantomeno ragguagli su rimborsi e risarcimenti «solo un incontro preliminare – dice a LaCnews24 uno degli ingegneri della SdM – per capire i problemi dei cittadini. Tutte le segnalazioni finiranno nel fascicolo e saranno esaminate».

C’è chi ha trovato il suo nome associato ad una particella che non ricordava di possedere, chi si ritroverà espropriato di un terreno agricolo adiacente all’abitazione, chi ancora vedrà spuntare i cantieri sull’uscio di casa. E poi c’è chi, possessore di una seconda casa generalmente affittata durante l’estate, si frega le mani per i risarcimenti che potrebbe ottenere. «Abbiamo visto la cartina degli espropri – racconta Enzo, preoccupato di quanto potrebbe accadere e arrivato di buon mattino assieme alla moglie – e da quanto è venuto fuori, il cantiere taglierebbe la strada d’ingresso alla nostra abitazione impedendone l’accesso. Abbiamo fatto presente il problema che riguarda il nostro caso e richiesto un cambio nell’ipotesi di cantiere attuale, ora aspettiamo».

Le ore passano, e i cittadini villesi si alternano ai banchetti della Stretto di Messina senza fretta. Nello stanzone al piano terra, tecnici e amministratori del Comune affiancano quelli della Stretto di Messina per fornire supporto alla cittadinanza, un po’ spaesata, che si affaccia allo sportello: «L’ultima volta – ha detto la sindaca Giusy Caminiti riferendosi al 2011 quando il progetto sembrava in rampa di lancio prima di naufragare su se stesso per l’ennesima volta – gli incontri si tennero in un hotel privato e il Comune si trovava nella situazione paradossale di essere “ospite” a casa sua. Questa volta abbiamo deciso diversamente, e saranno gli esperti venuti da fuori a venire a nei nostri uffici».

A prendere appuntamento per il primo dei 60 giorni dedicati alla raccolta di osservazioni e proteste in merito agli espropri, c’è anche Graziella. Impegnata nel mondo della scuola, giornalista per passione, la sua casa, ha scoperto, si trova a poco meno di 300 metri dal previsto cantiere di Cannitello, proprio accanto a quella porzione di lungomare in cui verrà tirato su il gigantesco pilone di sostegno al ponte, alto come un moderno grattacielo e con una base che si sviluppa per oltre 160 metri di lunghezza. «Io non ho alcun preconcetto sul ponte – racconta – ma il fatto che il cantiere sia proprio accanto a casa mia mi preoccupa. Mi preoccupa pensare di convivere per anni con la polvere, il rumore, la confusione, le vibrazioni. Sono venuta a capire che tipo di soluzioni sono previste per i casi come i miei».