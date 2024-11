«Abbiamo fatto le pratiche che dovevamo fare con Rfi, che sta preparando la gara, come era stato previsto, quindi sto attendendo dall'amministratrice delegato un report sulla tempistica, abbiamo fatto gli atti che non solo erano richiesti ma anche doverosi». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera rispondendo ad un adomanda sul Ponte di Messina, precisando che «il governo attende lo studio di fattibilità per poi assumere le decisoni successive».