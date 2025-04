Stamattina si è tenuta una riunione nella sede della società Stretto di Messina dove il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha incontrato l'amministratore delegato della società, Pietro Ciucci. Lo spiega una nota del Mit.

Sono state analizzate, tra l'altro, le attività in corso legate alle previste comunicazioni all'Unione Europea - grazie all'approvazione in consiglio dei Ministri del cosiddetto 'report Iropi', alla definizione del Piano economico finanziario, all'Accordo di programma che definisce gli impegni tecnici e finanziari dei firmatari (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ministero dell'Economia e delle finanze, regione Calabria, regione Siciliana, Rete Ferroviaria Italiana, Anas e Società Stretto di Messina) per il miglior coordinamento e sincronizzazione dei lavori di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti. Si tratta dei principali documenti che, unitamente al progetto definitivo, saranno portati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'approvazione del Cipess.

Siracusano (Fi): «Realizzazione del Ponte è un processo ormai irreversibile»

«Il percorso verso l'avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è un processo ormai irreversibile. Negli ultimi anni il governo di centrodestra - con il contributo determinante di Forza Italia - ha compiuto passi da gigante, dopo che per decenni la sinistra aveva scientificamente e ideologicamente bloccato un'infrastruttura chiave per l'effettivo rilancio del Mezzogiorno. L'ultimo atto in questa direzione è stato l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della dichiarazione di sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, così come rappresentati nella 'relazione IROPI' (Imperative Reasons of Overriding Public Interest), che rendono necessaria ed urgente la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Ormai ci siamo. Presto inizieranno e lavori e nel giro di qualche anno cambierà la storia di Sicilia e Calabria, e dell'intero Meridione. Avremo una grande opera che attrarrà ulteriori investimenti, lavoro, turismo, e che creerà sviluppo e opportunità. Entreremo nel futuro dalla porta principale e con tutte le carte in regola per poter competere con chiunque». Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.