Il ponte sullo Stretto «è una parte di un corridoio che unisce Monaco a Messina. Costa di più non farlo che farlo il ponte toglierebbe 140 mila tonnellate di anidride carbonica, senza contare il beneficio per le acque, secondo alcuni studi che abbiamo commissionato». Lo ha detto a Trento il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, auspicando che «entro due anni» possa avvenire la posa della prima pietra per i lavori.