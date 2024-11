Due condanne ribaltate in altrettante assoluzioni, due pene ridotte ed una aggravata. Questo l’esito del secondo giudizio d’appello a carico di cinque imputati coinvolti nella maxi inchiesta antidroga.

CATANZARO - L’imponente operazione scattata all'alba del 18 dicembre 2009, aveva stroncato un fiorente traffico di stupefacenti attivo tra il quartiere Scampia di Napoli e la città di Catanzaro. Ma dopo che la Corte di cassazione il 29 novembre scorso aveva annullato per le cinque persone la sentenza di secondo grado emessa il 20 settembre del 2012, oggi i giudici della Corte d'appello del capoluogo calabrese (presidente Giancarlo Bianchi, consiglieri Maria Teresa Care' e Ippolita Luzzo), cui "il Palazzaccio" aveva rinviato gli atti per un nuovo giudizio, hanno modificato profondamente le decisioni prese dal giudice dell'udienza preliminare distrettuale al cospetto del quale erano stati celebrati i riti abbreviati.

Così Juri Bartolotti, di Soverato e' stato assolto dopo che, in primo grado, era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa; innocente pure Pasquale Rotundo, dopo la precedente condanna a 7 anni; per Alessandro Critelli, invece, pena scontata da 14 anni di reclusione a 4 anni e 4 mesi e 20.000 euro di ammenda; il collaboratore di giustizia Vittorio Raffaele, infine, si è visto la pena rideterminata da 4 anni e 6 mesi di reclusione in 2 anni e 6 mesi. Il solo Mirko Pironaci, di Montepaone Lido gia' condannato a 7 anni di reclusione e 20.000 euro, pena rideterminata in 7 anni e 6 mesi di reclusione.