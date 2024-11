L’11 marzo 2024 ricorre il centenario della nascita di Franco Basaglia, l’uomo che ha permesso la chiusura dei manicomi e l’avvento della legge 180. "APS Kinema", associazione culturale nata nel 2013 per raccontare la storia dell’ex Op provinciale di Catanzaro sito in Girifalco con il documentario "Uscirai Sano", ha promosso insieme alle associazioni del territorio l’evento "Porte aperte", che si svolgerà il prossimo 10 marzo alle 17 nel complesso monumentale ex op di Girifalco. Partners dell'evento: Connecting europe, Proloco Girifalco, Aps Mako mako, Archeoclub Toco e Caria, Teatro popolare girifalcese, Casm Coordinamento delle associazioni per la salute mentale. «Una giornata dedicata alla salute mentale patrocinata dall’Istituto Universitario "Don Giorgio Pratesi di Soverato", che intende celebrare il noto psichiatra attraverso la partecipazione di numerosi ospiti che si susseguiranno toccando diversi i diversi argomenti che la malattia mentale tocca: dai disturbi alimentari ai traumi migratori», racconta Kinema.

All’interno dell’evento ci sarà la mostra fotografica dell’artista calabrese Paolo Migliazza e l’anteprima del podcast Rai “Il paese dei pazzi” della giornalista Michela Mancini.

Ad aprire la giornata l’attore Antonio Marinaro che, accompagnato al clarinetto dal musicista Salvatore Vitaliano, leggerà alcune lettere dei famigliari e dei ricoverati dell’ospedale risalti al secolo scorso. Ad aprire gli interventi, coordinati dalla giornalista Valeria D'Agostino, sarà Michele Rossi, direttore del Dipartimento di salute mentale, a seguire il docente universitario Pasquale Defazio e la scienziata e neurologa Amalia Bruni. Durante l’evento ci sarà una sessione di Drum Circle tenuto dalla musicoterapeuta Francesca Rubettino.

Questo intervento è stato inserito nel più ampio progetto "Donne in Musica- Musicoterapeute in rete" che coinvolge tutta Italia e anche la Gran Bretagna". A seguire gli interventi dello scrittore Oscar Greco, della paicoterapeuta Serena Peronace, l’insegnante Francesca Viscomi, l’attivista Dca e fotografa Valentina Procopio e la tecnica psichiatrica Elena Garufi. «L’evento è pensato per toccare le diverse tematiche in modo breve ed incisivo sollevando delle domande rispetto all’attuale situazione psichiatrica e sociale», aggiungono gli organizzatori. Al termine della giornata è previsto un rinfresco a cura di "Mako Mako" e la consegna dei gadget: cartoline realizzate dal laboratorio condotto da Elena Garufi, Annamaria Vaiti, Maria Carmela Tolone e Barbara Rosanò con i pazienti SPR.