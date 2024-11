Abbiamo incontrato Federica Lovecchio, la giovane danzatrice della quale vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

In tanti ricordano ancora la sua partecipazione alla tappa di Cosenza di Miss Italia Calabria, ospite particolare e molto applaudita. Federica è una giovane ballerina con la sindrome di Down che si è approcciata allo studio della danza da appena un anno. Da qualche anno segue un percorso di inclusione nella sede di Cosenza dell’AIPD dove da quest’anno ha iniziato un esperienza lavorativa come commessa presso Capitano.

Si allena settimanalmente nella sede dell’associazione dove è stata predisposta una sala di danza.

«Da piccolina appena sentivo una canzone in radio, lasciavo tutto e iniziavo a ballare a modo mio immaginando di essere la star della canzone».

Così Federica ci racconta come ha scoperto la sua passione per la danza. Interessante capire cosa rappresenta ora per lei la danza . E lei ce ne parla con sicurezza. «La danza è la mia passione, l’unica cosa che ho chiesto a mia mamma di non togliermi mai. Io posso rinunciare a tutto ma non alla danza».

Seguire la danza non è semplice, occorrono molta determinazione e tanti sacrifici. «Io personalmente non ho fatto tanti sacrifici, devo tutto a mia mamma che pur di farmi raggiungere il mio sogno, riesce a sacrificare qualcosa di suo. Mi ha aiutato a realizzare questo sogno la mia Associazione, l’ AIPD di Cosenza, che frequento ormai da anni, dove si svolge settimanalmente un laboratorio di danza, che frequento insieme agli altri miei amici dell’associazione. Mi sono appassionata così tanto che ho voluto fare il mio percorso anche da sola, studio con la mia maestra Grazia Ciappetta la tecnica della danza partendo dalle basi».

Non deve essere facile esibirsi in pubblico. «In realtà ho tanta paura, per fortuna ho accanto la mia maestra Grazia che mi aiuta a gestire la mia ansia, mi incoraggia ad avere fiducia in me stessa».

E poi arrivano gli applausi, i consensi a cancellare la paura. «Mi fanno sentire importante e felice e quando davanti a me vedo persone commosse penso che sono stata brava” .

Federica è felice dell’aiuto che riceve quotidianamente da alcune persone in particolare. «Prima di tutto mia mamma e se ci fosse stato anche mio padre ringrazierei anche lui, ma so che mi guarda da lassù e sarebbe molto fiero di me. E poi la mia maestra Grazia con cui ho un legame molto forte».

Federica ha conseguito da poco il diploma di Scuola Superiore. «Ho conseguito il diploma dì Ragioneria, ma non ho voluto continuare perché voglio dedicarmi alla mia grande passione, alla danza, e nel frattempo ho iniziato la mia esperienza lavorativa facendo la commessa in un negozio di abbigliamento».

Federica è soddisfatta. Anche felice. I suoi sogni si stanno realizzando.