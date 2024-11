Domenica 13 marzo 2022, in una tiepida giornata dal sapore primaverile, la Scuderia Ferrari club di Catanzaro, capitanata dal presidente Domenico Tiriolo, è stata ospitata presso la magnifica cornice del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna; in occasione dell’evento “Pranzo in Rosso sul Mare”, durante il quale è avvenuto il conferimento delle targhe di ringraziamento ai partner ufficiali del Club.

Il Riva Restaurant & Lounge Bar, in qualità di partner ufficiale della Scuderia e nella persona del titolare Roberto Gallo, ha ricevuto il premio per l’ospitalità e la professionalità, consegnato dal Presidente Mimmo Tiriolo, siglando così un sodalizio che va avanti da tempo, rafforzando il legame tra le due realtà. La giornata è stato condita da momenti di divertimento, musica e allegria, riscaldata dal rosso vivo delle Ferrari e dal suono inconfondibile dei loro motori.