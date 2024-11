L’incidente si è verificato a Cerchiara di Calabria. A bordo dell’areo c’era un uomo di nazionalità tedesca, ferito ad un gamba. Il velivolo è stato posto sotto sequestro.

COSENZA - Un piccolo aereo da turismo e' precipitato, ieri sera, sul versante di una montagna del massiccio del Pollino, nel territorio del comune di Cerchiara di Calabria. L'ultraleggero era partito nel pomeriggio dall'avio-superficie di Sibari ed era diretto a Ravello, in provincia di Salerno. A bordo c'era solo il pilota, un uomo di nazionalita' tedesca, uscito miracolosamente vivo. Per lui, soltanto una ferita alla gamba. Soccorso nella notte dai carabinieri e dagli uomini del soccorso alpino, ha riportato soltanto una ferita alla gamba. I militari hanno sequestrato l'aereo per i dovuti accertamenti sulle cause dell'incidente.

I complimenti di Dima. Il Sottosegretario alla Protezione Civile Giovanni Dima - informa una nota dell'ufficio stampa della Giunta - interviene sulle operazioni di soccorso del pilota del velivolo ultraleggero da turismo precipitato ieri nell'area del monte Sparviere, sul massiccio del Pollino, al confine tra la Calabria e la Basilicata. "Desidero esprimere i miei complimenti - ha affermato il Sottosegretario Dima - agli uomini che si sono adoperati per soccorrere il pilota del velivolo decollato ieri pomeriggio da Sibari verso Potenza e precipitato nell'area del Monte Sparviere. I carabinieri e gli uomini del Soccorso Alpino 'Squadra Cerchiara' sono riusciti, nella notte di ieri, ad individuare l'ultraleggero ed il pilota dello stesso, ferito non gravemente. Dopo essere stato stabilizzato, il pilota di nazionalita' tedesca e' stato imbarcato su un elicottero della Protezione Civile regionale e trasportato all'ospedale di Cosenza. Desidero ringraziare gli uomini della sala operativa del Soccorso Aereo dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico, che hanno coordinato le operazioni, cosi' come il Presidente regionale del Soccorso Alpino Luca Franzese, i Carabinieri di Cerchiara, gli uomini del 118 e il personale della Protezione Civile, che ha anche messo a disposizione i propri mezzi. Sono molto contento che il pilota del velivolo non abbia riportato gravi conseguenze in seguito all'impatto - conclude il Sottosegretario regionale alla Protezione Civile Giovanni Dima - e mi preme sottolineare l'efficienza e la tempestivita' delle operazioni, ennesima dimostrazione dell'affidabilita' del sistema calabrese".