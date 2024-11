Le case editrici hanno inviato i testi dei tre libri finalisti. Il clou il 26 e il 27 luglio al Teatro del Porto

TROPEA (Vv) - I giurati del “Premio Tropea”sono a lavoro. Tutti i membri della Giuria popolare hanno ricevuto direttamente dalle case editrici sulla propria mail i tre testi in lizza per l'ottava edizione. Formata dai sindaci dei 409 Comuni della Calabria ai quali si aggiungono 25 persone di estrazione diversa (tra cui anche studenti delle scuole secondarie superiori di Tropea) e dai 16 soci fondatori dell'Accademia degli Affaticati, per un totale di 450 componenti, la giuria popolare avrà dunque il modo di valutare i testi finalisti scelti dal Comitato tecnico-scientifico presieduto da Gian Arturo Ferrari, che ha decretato i tre libri finalisti.

Si tratta di "Almanacco del giorno prima", di Chiara Valerio (per Einaudi 2013), "Marguerite" di Sandra Petrignani (per Neri Pozza 2014) e "La lucina" di Antonio Moresco (per Mondadori 2013).

L'edizione 2014 sara' per il "Premio Tropea" un ritorno alle origini, visto che verra' ripristinata la collocazione nel periodo estivo delle serate finali della manifestazione, che si svolgera' il 26 e 27 luglio presso il Teatro del Porto di Tropea, alla presenza degli autori dei tre libri finalisti. Ma le attivita' culturali ruotanti attorno al "Premio Tropea" non si limiteranno alle serate finali. La manifestazione, infatti, grazie a un partenariato guidato dal Sistema Bibliotecario Vibonese e nel quale rientrano le amministrazioni comunali di Tropea, Serra San Bruno, Vibo Valentia, Soriano e l'amministrazione provinciale vibonese, e' stata co-finanziata dalla Regione Calabria con fondi europei e percio' fa parte della terza edizione del "Tropea Festival Leggere & Scrivere", che sara' ricca di ulteriori appuntamenti culturali.