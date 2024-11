Il ricavato delle tre serate verrà utilizzato per aiutare la comunità eoliana e per progetti di sviluppo sociale e imprenditoriale per le sette isole dell'arcipelago

Tre serate per l'undicesima edizione del premio solidarietà che avrà quest'anno come sfondo l'isola di Vulcano. Si comincia giovedi 30 giugno - prima serata. Poi venerdi 1 luglio e gran finale sabato 2 luglio. L'ingresso è libero.

La ricetta del Premio è, come consueto, semplice: l'Associazione Culturale Hierà (organizzatrice dell'evento) mette in scena tre performance di intrattenimento puro e divertente, uno show completo sostenuto da partenership e sponsorizzazioni locali e non, dove il ricavato viene interamente donato in aiuti pratici alla comunità eoliana e progetti per lo sviluppo sociale e imprenditoriale di tutte le sette isole dell'arcipelago.

Madrina Maria Grazia Cucinotta. A Vulcano arrivano Gabriel Garko (ogni presentazione è superflua, si tratta di una presenza rilevante e significativa) il duo palermitano dei Soldi Spicci, con il loro nuovo film, una delle attrici più amate come Marina Suma, la comicità straripante di Gennaro Calabrese e la voce unica e irripetibile di Marinella Rodà.

«Quest'anno il premio assume un'importanza ancora più forte - dice il presidente della Associazione Hierà, Gilberto Iacono - dopo la pandemia, le atrocità della guerra in Ucraina, Vulcano è alle prese con un momento delicatissimo. Molte famiglie sono in difficoltà economiche e dunque testimoniare che noi ci siamo, non molliamo e che andiamo avanti con la forza del nostro successo, è fondamentale. Occorre vincere insieme le nuove sfide dimostrando che la solidarietà, quella vera quella che facciamo noi, è un valore inestimabile».

Lo scorso anno, grazie al primo Banco Alimentare delle Eolie, sono state aiutate 22 famiglie. Da novembre 2021 a giugno 2022, sono stati distribuiti circa 1.500 kg di alimenti di prima necessità.

Quest'anno la mission sarà suddivisa in 3 parti. Continuerà la raccolta per il Banco Alimentare delle Eolie e verranno donate 2 Borse di Studio. Maria Grazia Cucinotta e Gabriel Garko consegneranno la prima Borsa di Studio per il Cinema offerta da Nando Moscariello titolare della Scuola di recitazione Action Accademy di Roma. La seconda Borsa di Studio intitolata a Maria Tindara, per il settore enogastronomico. I vincitori verranno scelti dalla Direzione dell'Istituto Tecnico Isa Conti di Lipari.

«Dare queste opportunità ai ragazzi più meritevoli ci riempie d'orgoglio - continua Iacono - ed è un altro passaggio fondamentale della nostra azione».