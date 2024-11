Sale l'attesa con gli elettori americani chiamati alle urne per decidere il quarantasettesimo presidente della storia degli States

Gli elettori degli Stati Uniti d'America saranno chiamati a scegliere il loro presidente il prossimo 5 novembre 2024. Una data fondamentale per la più grande democrazia al mondo e la superpotenza mondiale per eccellenza. Ecco perché quando gli Usa vanno al voto, tutto il mondo attende l’esito con il fiato sospeso e le prossime elezioni presidenziali di certo non faranno eccezione.

In corsa due Over75

Le ormai prossime presidenziali vedranno sfidarsi, salvo clamorosi ribaltoni, l’attuale presidente Joe Biden, anni 81, e l’ex presidente Donald Trump, anni 77, quasi 78. La carta d'identità di certo non può essere smentita, dalla loro parte esperienza, carisma, capacità e saggezza con gli elettori americani che dovranno scegliere chi guiderà gli States per i prossimi quattro anni. Continua a leggere l'articolo su LaCityMag.it.