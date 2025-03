L'associazione Donna Mediterranea di Santa Maria del Cedro, sarà al centro del format di LaC, Dentro la notizia. Attiva nel tessuto sociale tirrenico da quasi vent'anni, si propone, in ambito sanitario, di favorire la sensibilizzazione e l'attuazione di un programma di prevenzione e formazione, sulla diagnosi precoce e sul trattamento dei tumori femminili.

Ma non solo, a Marcellina dal prossimo 18 marzo sarà operativa un’oasi solidale per raggiungere i bisogni di tante famiglie in difficoltà economica. E così Donna Mediterranea fornirà loro beni di prima necessità, vestiario, giocattoli.

Ospiti di Francesca Lagoteta, nella puntata di oggi, la presidente dell'associazione "Donna Mediterranea", Amalia Nava e la giornalista di LaC News24, Francesca Lagatta, tra le ideatrici dell'oasi solidale.