L'organismo elaborerà le norme per impedire abusi e strumentalizzazioni

VIBO VALENTIA - Si è insediata a Mileto la commissione diocesana per il regolamento delle processioni religiose. L’organismo è presieduto dal vicario generale della curia, monsignor Domenico Monteleone. Diocesi informa che la commissione - dopo le note vicende degli ultimi mesi – è chiamata ad elaborare una normativa per impedire abusi, intromissioni e strumentalizzazioni delle processioni. L’organismo nasce per garantire un più proficuo svolgimento ed arricchimento della fede e del profondo senso religioso delle comunità cristiane. “Non siamo tutti mafiosi, vogliamo esprimere il nostro senso religioso”. Ha dichiarato il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea mons. Luigi Renzo (nella foto).