“Easy Alert” consentirà agli utenti comuni di segnalare eventi calamitosi inviando anche materiale fotografico e video e aggiornamenti in tempo reale

È ancora in fase di rodaggio, ma dovrebbe essere a breve a disposizione di tutti gli utenti. Si tratta dell’applicazione Easy Alert, sviluppata a sostegno del lavoro della Protezione Civile. Un’invenzione tutta calabrese, che consentirà di installare, sui nostri smarthphone, una semplice app interattiva, che ci metterà in condizione di segnalare, tenendoci costantemente aggiornati sulle criticità che riguardano il territorio calabrese.

"Easy Alert" consentirà agli utenti comuni di segnalare eventi calamitosi (quattro gli scenari principali: incendi, frane, alluvioni e terremoti. Accanto a questi anche ingorghi stradali, nevicate, mareggiate, venti e perfino tzunami) inviando anche materiale fotografico e video e aggiornamenti in tempo reale. Il sistema sarà in grado di operare anche off line, vale a dire in mancanza di collegamento internet (nel caso di blackout),e grazie alla geolocalizzazione consentirà di orientare subito la macchina dei soccorsi verso il luogo esatto.

“Abbiamo iniziato i test nel mese di luglio – ha dichiarato il capo della protezione civile Carlo Tansi – entro meno di un mese dovremmo dovrebbe essere disponibile su Apple Store”.