A Gioia Tauro il Comune non ha fondi per riparare il mezzo: tre donne e le loro figlie invadono il municipio

Il pulmino è guasto, il Comune non ha i soldi per aggiustarlo e le mamme dei disabili, esasperate, vanno al municipio per rivendicare il loro diritto impedito dalla situazione debitoria dell’ente. Succede a Gioia Tauro dove il recente arrivo di una commissione straordinaria non ha risolto i guai dei conti in rosso, alimentando l’ansia di risposte che vivono i cittadini.

Arrabbiate e deluse Immacolata, Teodora e Carmela - le mamme di Selene, Silvana e Annarita - vanno tutti i giorni al municipio per sapere quando il Comune farà riparare il gusto al mezzo con cui le loro figlie raggiungevano una struttura di accoglienza nella vicina Palmi. Non trovano i commissari, ma le solite risposte interlocutorie della burocrazia.



Agostino Pantano