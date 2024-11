Mercoledì 23 ottobre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) trentaseiesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della trentaseiesima puntata il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro. Di professione avvocato, Mascaro concluderà nella primavera del 2025 la sua prima consiliatura. Partito come soggetto civico, il primo cittadino è poi approdato in Forza Italia. Primo bilancio dell'attività svolta, ampia rassegna dei risultati conseguiti, giro d'orizzonte sugli interventi in corso e programmati per i prossimi anni. Lamezia Terme è uno snodo strategico di traffico per la Calabria e il Sud Italia: nel suo territorio, infatti, gravitano l'aeroporto internazionale, la stazione ferroviaria centrale con l'alta velocità, l'autostrada del Mediterraneo. Città in crescita, Lamezia Terme oltre che ai servizi avanzati guarda anche alla massima valorizzazione delle proprie identità storico-culturali. Impegno primario sulla vasta area industriale, ma anche sulla dimensione agricola colpita proprio in questi giorni dalle piogge torrenziali e dall'esondazione del fiume Amato. La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand su LaC Play.