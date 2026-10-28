Dal Settecento al Novecento, l'Italia ha conosciuto stagioni nelle quali il disagio economico è diventato conflitto politico. Le proteste degli agricoltori e degli autotrasportatori ripropongono una domanda antica: quanto può attendere un popolo prima che la propria esasperazione diventi una questione nazionale?

La storia smette di essere una disciplina da studiare sui libri quando torna a manifestarsi nelle piazze, interrompe la quotidianità e mette in discussione le certezze del potere. È quanto accade quando il malcontento, accumulatosi lentamente nella società, esplode con una forza che sorprende soltanto chi abbia smesso di ascoltare il Paese reale.

L'Italia attraversa una stagione di particolare tensione. Le proteste degli agricoltori e degli autotrasportatori, alimentate dalle difficoltà economiche, dal costo dei carburanti e dalla sostenibilità delle attività produttive, pongono una questione che supera la contingenza: il rapporto fra istituzioni e cittadini, fra chi governa e chi sostiene materialmente la vita nazionale.

Le rivendicazioni vanno verificate attraverso dati e responsabilità, ma il diritto di protestare appartiene alla fisiologia democratica. Quando lavorare diventa economicamente insostenibile e l'ascolto istituzionale appare irraggiungibile, la protesta diventa una richiesta di riconoscimento e dignità.

Le ragioni del mondo agricolo e dell'autotrasporto meritano risposte concrete, verificabili e tempestive. Un trattore fermo e un camion bloccato raccontano una frattura che nessuna conferenza stampa può ricomporre da sola.

Per comprendere la gravità del momento occorre interrogare la storia italiana: dal Settecento rivoluzionario alle lotte sociali del Novecento, il Paese ha conosciuto ripetutamente il passaggio dalla sopportazione alla contestazione aperta. Le circostanze furono differenti, gli esiti talvolta tragici. La lezione rimane attuale: quando il potere perde la capacità di interpretare il disagio, il disagio cerca altre forme per farsi ascoltare.

Il Settecento e l'Ottocento: fame, libertà e rivoluzione

Nel Settecento, carestie, pressione fiscale e disuguaglianze alimentarono tensioni in una penisola politicamente frammentata. La stagione rivoluzionaria del 1796-1799, con la nascita delle repubbliche giacobine, introdusse un linguaggio politico nuovo, fondato su cittadinanza, sovranità popolare e uguaglianza giuridica. Tuttavia, le aspirazioni politiche si scontrarono con resistenze profonde e con le necessità materiali di popolazioni ancora provate dalla povertà.

L'Ottocento ripropose quelle contraddizioni attraverso i moti del 1820-1821 e del 1830-1831, le rivoluzioni del 1848 e le lotte risorgimentali. In quelle stagioni, parti della società contestarono autorità incapaci di rappresentare aspirazioni e diritti emergenti.

Il 1848, anno di rivoluzioni europee, intrecciò rivendicazioni costituzionali, aspirazioni nazionali e tensioni sociali. La legittimità del potere cominciò a essere misurata sempre più attraverso il consenso, anziché esclusivamente attraverso la tradizione dinastica.

La storia dimostrava già una contraddizione destinata a ripetersi: la libertà politica, separata dalle condizioni materiali dell'esistenza, rischia di apparire un privilegio riservato a pochi.

Il 1898: il pane e la repressione

Nella primavera del 1898, il rincaro del pane e le difficoltà economiche alimentarono proteste in diverse città italiane. A Milano, dal 6 al 9 maggio, la mobilitazione culminò nella repressione affidata al generale Fiorenzo Bava Beccaris, che impiegò anche l'artiglieria contro i manifestanti. Il numero delle vittime varia secondo le ricostruzioni, ma la gravità degli avvenimenti rimane indiscutibile. Seguirono arresti, processi e provvedimenti restrittivi contro esponenti politici, socialisti e giornalisti.

La vicenda rappresenta uno degli esempi più drammatici dell'incapacità di affrontare tempestivamente le cause del conflitto sociale. Dietro il prezzo del pane si celavano povertà, disuguaglianze e una distanza crescente fra le istituzioni e ampie fasce della popolazione.

La repressione può disperdere una folla; da sola, non cancella le ragioni che l'hanno condotta in piazza.

Naturalmente, il 1898 appartiene a un contesto profondamente diverso dall'Italia democratica contemporanea. La lezione storica rimane però essenziale: trattare il disagio soltanto come un problema di ordine pubblico significa rischiare di lasciare intatte le cause della protesta. Quanto tempo si può chiedere a una famiglia, a un lavoratore o a un'impresa di resistere prima che la difficoltà diventi esasperazione?

Il Novecento: guerra, carovita e crisi della rappresentanza

La Prima guerra mondiale portò la società italiana al limite. Lutti, inflazione, scarsità alimentare e sacrifici imposti alla popolazione alimentarono aspettative di cambiamento che il dopoguerra faticò a soddisfare.

Nel 1917, Torino fu attraversata da proteste contro la mancanza di pane e le difficoltà di approvvigionamento. Nel 1919-1920, il Biennio rosso vide scioperi, occupazioni di fabbriche, mobilitazioni contadine e rivendicazioni salariali. La vertenza sul lavoro divenne una questione di potere: chi doveva decidere le condizioni della produzione e la distribuzione della ricchezza?

Le istituzioni liberali mostrarono gravi difficoltà nel governare il conflitto. Le divisioni politiche, la paura della rivoluzione e la violenza contribuirono a un clima nel quale il fascismo trovò spazio, presentandosi come forza d'ordine e instaurando successivamente una dittatura che soppresse libertà e pluralismo.

La lezione è severa: una crisi di fiducia nelle istituzioni può aprire opportunità di riforma, ma può anche favorire chi promette soluzioni semplici attraverso l'autorità e la coercizione.

Il dissenso democratico ha bisogno di interlocutori capaci, obiettivi concreti e risposte credibili. Lasciare che la frustrazione diventi rancore permanente significa offrire terreno a chi intende sfruttarla.

Dal dopoguerra all'autunno caldo: la protesta come conquista di diritti

La caduta del fascismo, la Resistenza e la nascita della Repubblica nel 1946 aprirono una stagione di ricostruzione materiale e civile. La Costituzione tradusse quell'esperienza in un nuovo patto democratico.

L'articolo 1 stabilisce: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro».

Il principio impone una riflessione attualissima. Il lavoro costituisce il fondamento della Repubblica perché garantisce dignità, autonomia e partecipazione. Quando il costo necessario per lavorare divora il reddito prodotto e un'impresa rischia di sopravvivere soltanto indebitandosi, la politica deve interrogarsi sulla sostanza di quel patto costituzionale.

Nel dopoguerra, le lotte contadine, le occupazioni delle terre e le rivendicazioni dei braccianti, particolarmente rilevanti anche nel Mezzogiorno, posero la questione agraria al centro del conflitto sociale. La Calabria conobbe mobilitazioni nelle quali povertà, accesso alla terra e diritti dei lavoratori si intrecciarono profondamente.

Negli anni Sessanta, il movimento operaio e le mobilitazioni studentesche ridisegnarono il rapporto fra società e istituzioni. L'autunno caldo del 1969 portò al centro della scena salari, orari, sicurezza e diritti sindacali, contribuendo alle conquiste legislative e contrattuali culminate anche nello Statuto dei lavoratori del 1970. La storia dimostra così che la protesta può diventare motore di riforma quando incontra istituzioni capaci di negoziare e trasformare le rivendicazioni in diritti.

Cicerone, Hobbes e Calamandrei: il dovere del potere

Cicerone, nel De legibus, scrive:«Salus populi suprema lex esto». «La salvezza del popolo sia la legge suprema». Il principio richiama la finalità fondamentale dell'azione pubblica: orientare le decisioni al bene della comunità. Applicato all'attualità, pone interrogativi concreti. Quale beneficio ricava il Paese da un sistema nel quale il costo del carburante compromette la sostenibilità di un'impresa di trasporto? Quale prospettiva rimane all'agricoltore che sostiene spese crescenti mentre i ricavi rischiano di non coprire i costi?

Anche Thomas Hobbes, nel Leviatano del 1651, affronta la legittimità dell'autorità attraverso la funzione protettiva dello Stato. La sua teoria, distante dalla democrazia contemporanea, ricorda tuttavia che l'ordine politico deve rendere possibile una convivenza stabile. Oggi proteggere significa anche impedire che i costi travolgano attività essenziali, garantire condizioni economiche sostenibili e tutelare i cittadini dagli effetti delle crisi.

La distinzione è fondamentale: riconoscere la legittimità di una rivendicazione non concede un'immunità a chi la sostiene. Minacce e violenze vanno condannate, la libertà di manifestare deve essere salvaguardata e i servizi essenziali devono essere tutelati. Al tempo stesso, il rispetto della legalità non esonera il governo dal dovere di affrontare le cause della protesta.

Nel 1955, Piero Calamandrei, rivolgendosi agli studenti milanesi, affermò: «La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare».

Calamandrei parlava della libertà democratica e della Costituzione. La sua riflessione richiama anche le condizioni materiali necessarie a rendere effettiva la partecipazione civile. La libertà economica si indebolisce quando una persona deve scegliere fra le spese indispensabili e la continuità della propria attività.

Per agricoltori e autotrasportatori, il lavoro dipende da carburanti, energia, manutenzione, manodopera, prezzi di mercato e compensi. Le loro difficoltà coinvolgono l'intera collettività: il cibo deve essere prodotto e distribuito, le merci devono raggiungere imprese, negozi, ospedali e famiglie.

Il sostegno a queste categorie richiede pertanto una strategia duratura, fondata sulla trasparenza dei prezzi, sulla sostenibilità delle filiere, sull'efficienza logistica e sulla protezione dalle oscillazioni dei costi energetici.

Le proteste di ottobre 2026: dall'emergenza alle soluzioni

Le mobilitazioni di questi giorni hanno intrecciato le rivendicazioni degli autotrasportatori contro il costo del gasolio con quelle di agricoltori e pescatori. Le interruzioni logistiche hanno provocato difficoltà nelle forniture e ripercussioni sulle attività produttive, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il 22 ottobre, il governo ha annunciato nuove misure di sostegno. Secondo Reuters, il pacchetto comprendeva 106 milioni di euro aggiuntivi in crediti d'imposta per gli autotrasportatori, portando il sostegno complessivo indicato per il settore a 540 milioni, oltre a 60 milioni per gli agricoltori e 10 milioni per la pesca.

Gli interventi vanno valutati concretamente: sarebbe scorretto ignorarli, ma altrettanto superficiale considerarli sufficienti per il solo fatto che siano stati annunciati. Un credito d'imposta può offrire liquidità; occorre però verificare se riesca a risolvere le cause strutturali della difficoltà. Un aiuto temporaneo può salvare un'impresa nell'immediato, lasciando aperto il problema dei mesi successivi. Un tavolo di confronto può riaprire il dialogo, ma perde credibilità senza scadenze, impegni verificabili e risultati.

Il governo deve inoltre impedire che il costo delle proteste ricada sulle stesse categorie che intende proteggere. Le interruzioni delle forniture danneggiano consumatori, imprese alimentari e produttori agricoli. La sofferenza economica di una categoria non deve diventare quella di un'altra. Occorre garantire la continuità dei servizi e la libertà di circolazione, affrontando contemporaneamente i costi energetici, la remunerazione delle produzioni agricole e le distorsioni che comprimono il reddito di chi produce. Le due responsabilità sono complementari.

Manzoni e il giudizio della storia

Nell'ode Il cinque maggio, Alessandro Manzoni scrive: «Ai posteri l'ardua sentenza». Il verso riguarda il giudizio storico su Napoleone, ma richiama una questione più ampia: il potere agisce nel presente, mentre le conseguenze delle sue decisioni vengono giudicate anche dalle generazioni successive.

La storia ricorda le occasioni perdute, le decisioni rinviate e i problemi che avrebbero potuto essere affrontati tempestivamente. Nel 1898, il prezzo del pane contribuì a una crisi culminata nella repressione; nel primo dopoguerra, il carovita e il conflitto sociale alimentarono una stagione nella quale le istituzioni liberali fallirono la mediazione. In altre epoche, il dialogo e la mobilitazione civile contribuirono invece a conquistare diritti.

Le circostanze storiche differiscono profondamente, ma il principio rimane: la crisi può essere governata, purché il potere riconosca tempestivamente le ragioni del disagio. La politica dovrebbe porsi una domanda prima che a farlo siano le piazze, le fabbriche ferme e le imprese costrette a sospendere la produzione: quanto può durare la distanza fra ciò che la società chiede e ciò che le istituzioni riescono a offrire?

Prima che sia troppo tardi

La conclusione di questa riflessione è un appello alla responsabilità democratica. Le ragioni degli agricoltori e degli autotrasportatori meritano ascolto serio, verifiche rigorose e provvedimenti efficaci. Il governo deve distinguere le richieste sostenibili da quelle incompatibili con le risorse disponibili, spiegando le proprie decisioni e assumendosene la responsabilità.

Occorrono interventi immediati per chi rischia di interrompere l'attività, riforme capaci di affrontare gli squilibri strutturali e un confronto stabile che impedisca alle stesse emergenze di ripresentarsi ciclicamente. Servono risorse adeguate, scadenze certe e risultati pubblicamente verificabili.

La politica deve agire adesso. Per alcune imprese e famiglie il limite della sopportazione potrebbe essere già stato raggiunto. Il compito delle istituzioni consiste nell'impedire che l'emergenza diventi una condizione permanente. Ogni giorno perduto può tradursi in un'attività che chiude, in un reddito che scompare, in una fiducia che si consuma. La responsabilità di chi governa consiste nel comprendere le ragioni della protesta, misurarne le conseguenze e trasformare il conflitto in una possibilità di riforma.

La storia non condanna inevitabilmente le classi dirigenti che attraversano una crisi. Ricorda, però, quelle che hanno avuto davanti agli occhi i segnali del cambiamento e hanno scelto di ignorarli.

Un Paese può sopportare a lungo le difficoltà. Quello che non può sopportare indefinitamente è la sensazione che nessuno sia disposto ad assumersene la responsabilità.