Storia a lieto fine per quattro cuccioli lasciati per strada nonostante la bufera di neve e il freddo. Segnalati da un cittadino sono stati recuperati dagli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza

Una storia a lieto fine per quattro cuccioli di cane, abbandonati nel Cosentino. Gli animali sono stati tratti in salvo alla periferia di San Giovanni in Fiore da parte degli uomini della Polizia Provinciale in servizio al locale Distaccamento, sotto il comando della dirigente Antonella Gentile e con il coordinamento del sostituto commissario Maria Antonietta Pignataro.

Il pronto intervento della Provinciale ha consentito di salvare i poveri animali, presumibilmente oggetto di abbandono, nonostante le temperature gelide e una bufera di neve che stava imperversando sul territorio. Ad allertare i poliziotti un solerte cittadino che ha segnalato l’insolita presenza dei cuccioli, consentendo così di avviare le procedure per il soccorso e il recupero.

La Polizia Provinciale, sebbene non competente in materia e impegnata nell’emergenza neve sul territorio, non ha esitato ad intervenire in soccorso dei cuccioli, attivando in tempi brevissimi la Polizia Municipale e il Canile sanitario di Paola, dove sono stati poi trasportati per il tramite del servizio cattura convenzionato. A causa della neve e del ghiaccio, inoltre, gli agenti hanno prestato soccorso a numerosi automobilisti in difficoltà, specie nelle aree interne della Sila.