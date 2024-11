«Il consumatore è uno che ha fretta, ma è bene ricordare che proprio la fretta è cattiva consigliera quando si fanno acquisti in negozio, si compra online o si firma un contratto». E’ questa la prima definizione di consumatore che Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha dato ai microfoni di Link nella puntata di ieri dal titolo “Il portafoglio sotto l’albero”.

Intervistato dal direttore editoriale Alessandro Russo, l’avvocato Dona ha fatto un’analisi del periodo storico tra crisi economica, caro energia e digitalizzazione: «È la prima volta dopo quindici anni che le tredicesime non saranno utilizzate per rilanciare i consumi ma serviranno per pagare le bollette -ha spiegato Dona- d’altra parte siamo davanti ad un Italia che si sta ripensando nell’affrontare l’inflazione più alta dal 1986. Se non ci fosse il caro energia e il caro carburante l’inflazione sarebbe la metà. Bisogna prendere atto che il rincaro dell’energia ricade sulle tasche degli italiani non solo per le bollette, ma anche per i rincari che le aziende hanno dovuto affrontare: dalle materie prime, ai costi dell’energia, senza dimenticare i trasporti».

Come affrontare i rincari della spesa in vista dei cenoni? Dona, che sui social network dà quotidianamente consigli di consumo, parlando anche degli inganni del supermercato, ha spiegato negli studi de La Capitale come scegliere i prodotti della tradizione, immancabili sulle tavole della festa: «non tutti sanno che quando si parla di panettone si fa riferimento ad uno prodotto realizzato con specifici ingredienti come burro, uova fresche di categoria A o tuorlo d’uovo, uvetta e scorze di agrumi canditi in quantità non inferiore al 20 per cento. Ci sono delle varianti, ma è bene leggere l’etichetta per capire se abbiamo di fronte un panettone o un dolce di Natale che naturalmente deve avere un prezzo diverso. Per risparmiare facendo la spesa è utile comprare locale, non farsi attrarre dallo sconto, leggere le etichette e andare al supermercato portando la lista della spesa».

Link va in onda ogni giovedì alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata è disponibile su LaC Play.