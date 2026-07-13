Non è soltanto una cerimonia di premiazione. È un rito civile che, anno dopo anno, restituisce centralità al merito, alla memoria e all'identità di una comunità. Giunto alla sua ventitreesima edizione, il Premio Nazionale "Reggio Calabria Day" si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del panorama culturale cittadino, una manifestazione che ha saputo conquistare autorevolezza e prestigio grazie alla capacità di raccontare la parte migliore di Reggio Calabria: quella fatta di talento, competenza, sacrificio e amore per la propria terra.

Nella raffinata cornice del Circolo Tennis "Rocco Polimeni", la città ha nuovamente reso omaggio ai suoi figli migliori, a quelle donne e a quegli uomini che, nei più diversi ambiti professionali, culturali, scientifici, imprenditoriali e sociali, hanno contribuito a portare alto il nome di Reggio Calabria ben oltre i confini regionali e nazionali.

In un territorio che troppo spesso fatica a riconoscere il valore delle proprie eccellenze, il Premio Nazionale Reggio Calabria Day rappresenta un'autentica inversione di prospettiva. Un premio che restituisce visibilità a chi, con il proprio lavoro quotidiano, costruisce prestigio, crea opportunità e diventa esempio per le nuove generazioni. È proprio questa la forza della manifestazione: trasformare il riconoscimento individuale in patrimonio collettivo, alimentando quel senso di appartenenza che costituisce il fondamento di ogni comunità capace di guardare con fiducia al futuro.

Dietro questa intuizione vi è la visione del presidente della Pro Loco Città di Reggio Calabria, Giuseppe Tripodi, ideatore e anima del premio sin dalla sua nascita nel 2004. In oltre due decenni di attività, Tripodi ha saputo trasformare un'idea in una delle manifestazioni identitarie più longeve e rappresentative della città, costruendo, con costanza, passione e straordinaria capacità organizzativa, un percorso di valorizzazione del territorio che non si esaurisce nel Reggio Calabria Day, ma si declina attraverso numerose iniziative culturali, turistiche e di promozione dell'immagine della città.

Il suo impegno rappresenta l'espressione concreta di un volontariato culturale che, lontano dai riflettori, continua da anni a lavorare per raccontare una Reggio diversa, ricca di risorse, storia e professionalità. Un'opera silenziosa ma preziosa, che ha consentito a centinaia di personalità reggine di ricevere il giusto tributo nella propria città, contribuendo a rafforzare il legame tra il territorio e le sue migliori energie.

Ad aprire la serata è stato il presidente del Circolo Tennis "Rocco Polimeni", Ezio Privitera, che, nel porgere il saluto del direttivo, ha espresso soddisfazione per ospitare ancora una volta una manifestazione di tale spessore: «Ci fa sempre piacere accogliere premi di questo livello - ha affermato- perché troppo spesso dimentichiamo quanto la nostra terra sia straordinariamente ricca di eccellenze. Manifestazioni come questa hanno il merito di ricordarcelo e di valorizzare persone che rappresentano un patrimonio per l'intera comunità». Privitera ha quindi rivolto un sentito ringraziamento a Giuseppe Tripodi per la dedizione con cui, anno dopo anno, continua a promuovere questa iniziativa.

Numerosa e qualificata la presenza delle istituzioni, a testimonianza del prestigio ormai consolidato della manifestazione. Sono intervenuti, tra gli altri, il consigliere comunale Fabio Colella in rappresentanza del sindaco Francesco Cannizzaro, assente per impegni istituzionali;l'assessore comunale Antonino Maiolino; il consigliere della Terza Circoscrizione Reggio Nord Bruno Germanò, la presidente del Lions Club Reggio Calabria Rosa Maria Perrone, il presidente Regionale dell'Aido, Nicola Pavone, il Capitano dell'Arma dei Carabinieri Cosimo Sframeli, il Tenente Colonnello dei Carabinieri Carlo Felice Marchetta e il Sottotenente della Guardia di Finanza Amerigo La Valle.

Nel prendere la parola, il patron della manifestazione Giuseppe Tripodi ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente Ezio Privitera, al direttivo del Circolo Tennis "Rocco Polimeni", alle istituzioni intervenute, ai collaboratori della Pro Loco e al numeroso pubblico presente, sottolineando come il successo del Premio nazionale Reggio Calabria Day sia il risultato di un lavoro di squadra che si rinnova da oltre vent'anni. «Questo premio- ha evidenziato-nasce dall'amore per la nostra città e dalla convinzione che Reggio Calabria possieda un patrimonio umano straordinario, troppo spesso poco conosciuto o non adeguatamente valorizzato. Ogni anno cerchiamo di riportare al centro dell'attenzione donne e uomini che, con il loro impegno, rappresentano il volto migliore della nostra terra». Ogni edizione- ha aggiunto- è un'occasione per raccontare una Reggio che lavora, produce, innova e porta con orgoglio il proprio nome in Italia e nel mondo. Dare visibilità a queste storie significa rafforzare il senso di appartenenza e offrire ai giovani modelli positivi ai quali ispirarsi».

Il presidente della Pro Loco ha infine ribadito che il Premio Nazionale Reggio Calabria Day continuerà a rappresentare uno strumento di promozione dell'identità cittadina e delle sue migliori energie, rinnovando l'impegno dell'associazione nel valorizzare il capitale umano, culturale e sociale della comunità reggina. Un lungo applauso ha salutato il suo intervento, suggellando il legame ormai indissolubile tra la manifestazione e una città che, attraverso il riconoscimento delle proprie eccellenze, continua a riscoprire il valore della propria storia e delle proprie potenzialità.

Dopo ventitré edizioni, il Premio Nazionale Reggio Calabria Day non rappresenta più soltanto una manifestazione celebrativa, ma un patrimonio della città. Un appuntamento che ha saputo consolidarsi nel tempo fino a diventare una delle pagine più significative della vita culturale reggina, capace di raccontare una Reggio Calabria che troppo spesso rimane in ombra, ma che continua a distinguersi attraverso il talento, la professionalità e il valore dei suoi protagonisti.

Perché ogni comunità cresce quando è capace di riconoscere i propri esempi migliori. Ed è proprio questo il messaggio che, da ventitré anni, il Reggio Calabria Day continua a consegnare alla città: celebrare le eccellenze significa investire nel futuro e custodire con orgoglio l'identità di un territorio che ha ancora molto da raccontare.

Tra i premiati dell'edizione 2026 del Reggio Calabria Day anche Domenico Maduli, editore e presidente del network LaC. A lui è stato conferito il Premio Nazionale Reggio Calabria Day per il contributo offerto al mondo dell'informazione e del giornalismo.

Nelle motivazioni del riconoscimento viene evidenziata «la straordinaria dedizione e professionalità nel raccontare la verità e informare il pubblico», sottolineando il costante impegno nella ricerca di notizie accurate, nella promozione del dibattito pubblico e nella difesa dei principi della libertà di stampa. Un'attività che, si legge ancora nella pergamena, ha saputo affrontare temi complessi e sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni di rilevanza sociale, culturale e politica, contribuendo alla crescita di una società più consapevole e informata.

Il premio riconosce inoltre il valore di un percorso professionale che «arricchisce il panorama mediatico» e che rappresenta «un faro di integrità e responsabilità in un'epoca di sfide e cambiamenti», premiando il lavoro svolto negli anni alla guida di una delle principali realtà editoriali del Mezzogiorno.

I premiati

Sez.Television and press media: Pino Carella, Francesco Chindemi, Emilia Condarelli, Rosario Condarcuri, Lucia Federico, Marcella Giustra, Luigi Longo, Domenico Maduli, Giuseppe Marra,Tonino Massara, Alberto Mazzacuva, Cesare Minniti, Luigi Palamara, Enzo Romeo, Graziano Tomarchio, Domenico Vincenzo Vinci.

Sez.Zeus (giustizia e legalità): Dr.Roberto Placido Di Palma Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di R.C., Dr.Renato Panvino Questore della Provincia di Crotone Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Brig. Ca.q.s. Vincenzo Condò (Arma dei Carabinieri),Filippo Scopelliti (Funzionario del S.I.N. di Crotone), Dr.ssa Daniela Nicolò (Funzionario Ministero dell’Interno),Prof. ssa Avv.ta Giuliana Barberi, Avv. Gianclaudio Festa, Avv. Manganaro Francesco.

Sez.Ippocrate (Salute e medicina): Pasquale Veneziano (Presidente Ordine dei medici Reggio Calabria), Dr. Mohammad Alkilani (Responsabile della Chirurgia Generale presso il Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria),Istituto Ecorad (Direttore Dr. Francesco Plastina).

Sez. Reggio “Affascinante e Carismatica”: Antonello Diano (Fotoreporter giornalista pubblicista), Karine Marguerite Thierry (Direttrice Museo Nazionale del Bergamotto),Luana Parisi (Professoressa Universitaria e Ricercatrice Internazionale), Antonella Macheda (Promoter di eventi), Cav. Renato Mollica (Promotore Culturale), Arch.Rocco Alberto Gioffrè (Presidente del Club per UNESCO “Re Italo”), Associazione Dilettantistica Sportiva:Piloti per Passione, Attilio Morabito (Fotoreporter).

Sez.Thot (giornalismo e cultura): Carlo Parisi (Direttore del Quotidiano “Giornalisti Italia” e Segretario Generale della FIGEC).

Sez.Hermes (commercio e economia): Francesca Mannis (Chef e Direttore Generale Riva Restaurant & Lounge Bar), Nicola Costantino (Costruttore organetti).

Sez.Michelangelo (Scultura e pittura):Valeria Scuteri (Artista Pittrice e Scultrice), Elvira Sirio (Scultrice), Rosario La Seta (scultore); Arch.Carmelo Raco (Scultore,pittore,cultore d’arte, scrittore), Carmela Rosa Mafrica (Pittrice e Poetessa),Francesco Logoteta (Artista).

Sez. Anassila (Sport): Antonio Laganà (Consigliere Panathlon International), Dr.ssa Eliana Richichi (Presidente dell’Istituto di Yoga “La Nuova Era” di Reggio Calabria), Dr.Antonello Scagliola (Presidente del Comitato Paralimpico Calabria).

Sez. Dante Alighieri (poeti e scrittori): Dr.ssa Loreley Rosita Borruto (Presidente CIS della Calabria).

Sez.G.Paolo II (Fede carità, e associazionismo): Prof. Avv. Giuseppe Strangio (Premio all’impegno Sociale e Civile 2026), Dr. Stefano Iorfrida (Presidente Associazione Anassilaos), Dr.Vincenzo Nociti (Presidente Fondazione Hospice).

Sez.Apollo (moda-arte-musica poesia e costume): M° Andrea Calabrese (Musicista e Scrittore),M° Sergio Antonio Romeo(Direttore della scuola di musica “G.Verdi” di Reggio Calabria), Gruppo artistico Blu Sky Cabaret