Il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari ha partecipato alla presentazione della relazione annuale di Antonio Marziale, garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, tenutasi nell'aula "Calipari" del Consiglio regionale. Nel corso dell' evento, che ha visto ampia partecipazione di autorità e cittadini, il garante ha consegnato un Encomio al Prefetto Michele di Bari quale riconoscimento della sua "capacità di interpretare l'alta funzione di massimo rappresentante del Governo sul territorio con spiccata sensibilita' ed elevata predisposizione umana, conferendo ai bisogni dei bambini e degli adolescenti priorita' assoluta, unendo ai doverosi adempimenti burocratici un personale e tangibile impegno pragmatico a supporto delle legittime rivendicazioni dell'Ufficio del Garante". Il prefetto, nel ringraziare, ha evidenziato che bisogna fare tutto il possibile per tutelare e promuovere i diritti dei minori, perche' possano vivere e crescere sani, imparare a far sentire la propria voce e raggiungere il massimo delle loro potenzialità. (AGI)