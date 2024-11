A fare la macabra scoperta è stato un passante nel pomeriggio di ieri. Si tratta di un uomo di mezza età, privo di documenti d’identità.

REGGIO CALABRIA - Il cadavere di un uomo, dell'apparente età di 50 anni, è stato rinvenuto nelle acque del Lungomare cittadino, in pieno centro, a Reggio Calabria. Un passante intorno alle ore 17.30 ha avvistato il corpo in acqua ed ha allertato le forze dell'ordine. Si tratta di una persona, con ancora indosso i vestiti e senza documenti d'identità, morta per cause ancora in corso d'accertamento. Il decesso non sembrerebbe essere sopraggiunto da molte ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e gli specialisti del Gabinetto regionale di polizia scientifica.