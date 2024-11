In campo per la candidatura a primo cittadino ci sono Giuseppe Falcomatà, Mimmo Battaglia, Enzo Amodeo e Fillippo Bova

REGGIO CALABRIA – E’ il giorno della scelta del candidato unico che guiderà la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria. Oltre 3000 i votanti alle 11:00. In campo per la candidatura a primo cittadino ci sono, per il Partito democratico, Giuseppe Falcomatà e Mimmo Battaglia. Insieme a loro i due outsider Enzo Amodeo e Filippo Bova. Partita ufficialmente, dunque, la corsa del centrosinistra per riprendere in mano il Comune dopo la lunga parentesi – nove anni – segnata dal centrodestra del “modello Reggio” e dopo l’esperienza commissariale. Due dei contendenti sono eredi di famiglie politiche di rilievo della città: Giuseppe Falcomatà - figlio di Italo, sindaco della Primavera di Reggio – e Mimmo Battaglia – figlio di Piero, il sindaco del discorso alla città poi divenuto famoso assieme ai Moti del 1970.

Straordinario successo. "Siamo di fronte - dice Seby Romeo - ad uno straordinario successo che vede nella partecipazione popolare un moto di cambiamento che consegnerà a Reggio Calabria un candidato sindaco ed una coalizione forti e popolari. Le operazioni di voto, nonostante le lunghe file ai seggi, si stanno svolgendo con grande regolarità e trasparenza. Stiamo vivendo una giornata di festa democratica che dimostra come Reggio Calabria sia pronta a voltare pagina".