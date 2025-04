Dal 24 al 27 aprile prossimi il lungomare di Reggio Calabria accoglierà la carovana del gusto dello Street food festival che tra piatti tipici, cibo di strada, specialità internazionali e piatti locali, gusti mediterranei, pietanze della tradizione calabrese, gelati gustosissimi, promette tanto divertimento, informazione e curiosità sul cibo con i food blogger e gli chef che animeranno le giornate con i loro show cooking. Ma poi anche tanta musica, spettacoli, dj set e live band, per un divertimento assicurato, anche per i più piccoli che potranno ammirare i trampolieri e tante altre sorprese.

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, partecipando insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà e al patron di “Eventivamente” Alberto Palella alla conferenza stampa di presentazione della quattro giorni dedicata al cibo di strada, lo definisce senza tema di smentita un evento «fondamentale e storico» per Reggio Calabria, un evento fortemente voluto dalle due amministrazioni dirimpettaie a Piazza Italia, quella comunale e quella metropolitana: «Questo è il risultato di un lavoro di squadra che è stato ampiamente messo in campo nel tempo, ed essere riusciti a coinvolgere così tante aziende reggine e non, in un cartellone come questo, è qualcosa che ci rende veramente orgogliosi e rimette ancora in campo, semmai ce ne fosse bisogno, quello che è la volontà, la sinergia che abbiamo sempre tentato di fare coinvolgendo quelle che sono le professionalità e le eccellenze del nostro territorio, non soltanto sotto l'aspetto imprenditoriale, ma soprattutto andando a guardare anche quanto di bello succede in altre realtà».

Versace insieme agli altri ha infatti ricordato che questa manifestazione viene svolta già da oltre 6 edizioni nella vicina Città Metropolitana di Messina dove la società organizzatrice ha portato gli amministratori per convincerli della bontà del prodotto che, come anticipato, sarà portato sul nostro lungomare dal 24 al 27 aprile, facendolo coincidere anche con i festeggiamenti in onore di San Giorgio, patrono della città.

Insomma un evento che parla e racconta di food, ma che per Alberto Palella è anche la leva per sfruttare e rilanciare il territorio: «Parliamo di food ma parliamo di territorio e di eccellenze enogastronomiche, e creiamo un volano commerciale perché in quei giorni vedete che ci saranno molte presenze sia di turismo di vicinato ma anche di turismo extra regione».

Un’affermazione che per lui trova conforto «nell’altissimo tasso di stanze occupate» in quei giorni che, assicura Palella, saranno quattro giorni di festa. «È un grande festival dove riusciamo a portare anche persone da fuori regione – aggiunge – ma ovviamente si è data anche la possibilità a delle aziende locali di portare le specialità del territorio. Alla fine della manifestazione noi premieremo i tre streetfooder più graditi con i loro prodotti, quindi io non do mai indicazioni particolari sulle specialità che si troveranno tra gli stand. Però quello che mi faceva piacere sottolineare è il percorso che abbiamo fatto con la Città Metropolitana, col sindaco e col vicesindaco, per portare questo progetto a Reggio».

Palella esalta quindi la sinergia nata tra le due sponde dello Stretto parlando del festival come «un ponte del gusto» che fino ad ora ha portato i reggini a frequentare le edizioni siciliane, e ora porterà i messinesi sulla sponda calabrese.

L’assist è raccolto dal sindaco Falcomatà per cui l'obiettivo è quello di creare nuove tradizioni: «Quello che stiamo facendo in questi anni è lavorare su eventi, su attività che piano piano entrino nel comune sentire collettivo, che piano piano vengono acquisiti dalla cittadinanza che poi li aspetta, e che quindi formano anche un'attesa positiva sul territorio coinvolgendo le realtà positive del territorio».

Una prospettiva che consente anche di fare rete anche con altre realtà, e sperimentare situazioni del tutto nuove ma che già hanno avuto successo da altre parti. «C'è tutto questo dentro la realizzazione di questa iniziativa, l'auspicio è che naturalmente sia accolta positivamente dalla cittadinanza, ma già abbiamo riscontri positivi su questo, tanti ragazzi soprattutto tantissimi giovani mi stanno scrivendo per capire come è organizzata. Quindi significa che già l'attesa è positiva e significa che questo evento sta suscitando curiosità».

Falcomatà si dice convinto che sarà una quattro giorni di successo sia per la qualità dell'organizzazione sia anche per il periodo in cui si è deciso di organizzarlo, sfruttando le festività pasquali ma anche le festività locali come San Giorgio. Da qui il ringraziamento agli organizzatori e al vicesindaco metropolitano Versace che ha seguito direttamente la cosa.

«Siamo convinti che questo evento che oggi è nuovo, già dall'anno prossimo rientrerà fra i cosiddetti eventi storicizzati della nostra città che, come state vedendo, oltre l’estate, oltre l'organizzazione del Natale, aggredisce, passatemi il termine, un'altra fetta di mercato, di iniziative culturali, di attrattive turistiche, che è quella della Primavera». Falcomatà allude al palinsesto di iniziative della “Primavera Reggina” presentata proprio ieri e di cui sicuramente lo Streetfood è una delle punte di diamante delle iniziative di questo periodo dell'anno.