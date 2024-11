La petizione è stata pubblicata su Charge.org in occasione della ricorrenza del trentesimo anniversario dell’uccisione dei due magistrati

Parte una petizione su Change.org per intitolare una via o una piazza a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella città di Reggio Calabria.

Come si legge sulla pagina internet dove è stata pubblicata la raccolta firme «In occasione della ricorrenza del trentesimo anniversario dell’uccisione dei due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le sottoscritte Giusy Luvarà Maria Concetta Calzone titolari dei diritti di partecipazione, rivolgono la seguente petizione all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria: intitolare una Piazza o una pubblica Via in memoria dei Magistrati “Eroi”, simboli della lotta alla mafia, i quali hanno speso gran parte della loro vita a combattere i poteri forti. Riteniamo, dunque, che anche la nostra città debba diffondere la cultura della legalità».