Si avvicina la proclamazione della Capitale della Cultura 2027, a cura del ministro Alessandro Giuli. Tra le dieci città finaliste anche la calabrese Reggio con il suo “Cuore del Mediterraneo”. Prevista entro il 28 marzo, avrà luogo già domani, mercoledì 12 marzo, nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà, alle ore 11.30, presso la sala Spadolini del Ministero della Cultura. Essa avverrà alla presenza della Giuria di selezione, pronta a distanza di due settimane dalle audizioni a indicare al Ministro il progetto vincitore, e dei rappresentanti delle città candidate.

Reggio, unica città candidata tra le dieci finaliste della Calabria, aveva iniziato questa avventura in compagnia di altre tre calabresi: Taverna nel catanzarese (con il progetto “Bellezza interiore”), Morano Calabro e Aiello Calabro nel cosentino (rispettivamente con i dossier “Morano Calabro: Le Quattro Porte del Sapere. Un Viaggio tra Cultura, Scienza, Natura e Spiritualità” e “Ajello terra antica et grossa et nobile et civile…”). A continuare a battere fino alla fine è stato "Il cuore del Mediterraneo" di Reggio Calabria. Sapremo domani quale dossier sia stato considerato meritevole del milione di euro che il Ministero ha messo a disposizione per la città vincitrice, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale italiano, favorendo la crescita delle città italiane attraverso la cultura.

Il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, accompagnato questa volta da una delegazione molto ristretta, è pronto a partire. Proprio nei giorni scorsi ha voluto riunire attorno ad un tavolo, a palazzo San Giorgio, tutti gli attori che hanno contribuito all'avvio di questo percorso per commentare coralmente l’esperienza di per sé significativa e dallo stesso definita «la più emozionante di questi quasi undici anni di amministrazione. Abbiamo fatto vedere ciò che davvero siamo in termini di gioco di squadra, di condivisione di un percorso che deve, comunque, andare avanti».

Le dieci finaliste

In corsa per il titolo, con Reggio Calabria, ci sono altre meravigliose località italiane:

Alberobello (Puglia) – “Pietramadre”

Aliano (Basilicata) – “Terra dell’altrove”

Brindisi (Puglia) – “Navigare il futuro”

Gallipoli (Puglia) – “La bella tra terra e mare”

La Spezia (Liguria) – “Una cultura come il mare”

Pompei (Campania) – “Pompei Continuum”

Pordenone (Friuli Venezia Giulia) – “Pordenone 2027. Città che sorprende”

Reggio Calabria (Calabria) – “Cuore del Mediterraneo”

Sant’Andrea di Conza (Campania) – “Incontro tempo”

Savona (Liguria) – “Nuove rotte per la cultura”

Continua a leggere su IlReggino.it.