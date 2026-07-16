Su lungomare Falcomatà e Corso Garibaldi a Reggio Calabria, attivato il servizio di controllo della Polizia Locale con pattuglie in e-bike. Un presidio dedicato alla sicurezza e al rispetto delle regole, con particolare attenzione all'uso improprio di monopattini e biciclette elettriche, in risposta alle numerose segnalazioni e richieste pervenute al Comune da cittadini ed esercenti.