Sarà un albero di venti metri con alla base un richiamo alle Colonne di Tresoldi il simbolo del Natale reggino che quest’anno, con un gioco di parole, diventa «Reggio città Natale».

Sarà un albero «molto bello e importante – assicura il sindaco Giuseppe Falcomatà ricordandone l’accensione giorno 8 alle 19 – che credo rappresenterà la cartolina della città. Sarà pluri fotografato e Instagrammato e siamo molto contenti di questo, ma sarà una parte sicuramente importante di una attività più complessa di tutto un sistema di luminarie, di giochi d’artista, di attrattive che intorno all’albero, insieme all’albero, consentiranno di accendere le luci del Natale».

L’idea di base rimane quella di fare respirare il Natale in tutta la città, sfruttando al massimo il pieno di turisti che la città sta registrando anche grazie al rilancio del «Tito Minniti». Così, dall’8 dicembre, Reggio si trasformerà in un grande villaggio natalizio all’aperto, non soltanto nel centro storico, ma anche nelle periferie, grazie al rinnovato rapporto di collaborazione con associazioni, comitati, parrocchie e quartieri che, con i villaggi e le luminarie, potranno mettere nella vetrina natalizia anche le loro peculiarità.

Il programma completo:

Falcomatà si è detto soddisfatto per il vasto programma che contribuirà a creare il clima natalizio, con l’ambizione di restituire alla città quello spirito che si traduce anche in una sorta di tregua rispetto alle polemiche che accompagnano giornalmente l’attività di Palazzo San Giorgio. Un’esigenza avvertita anche da chi, stamattina, in conferenza stampa, ha affiancato il primo cittadino: l’assessore Carmelo Romeo, i vicesindaci Carmelo Versace e Paolo Brunetti, il delegato metropolitano alla Cultura Filippo Quartuccio e il delegato allo Sport Giovanni Latella.

