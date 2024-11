Erano incastrati in un'intercapedine. A segnalarli alla centrale operativa, alcuni passanti

Alcuni cuccioli di meticcio sono stati salvati dai vigili del fuoco a Reggio Calabria in località San Gregorio. Gli animali erano incastrati in una intercapedine di poco meno di dieci centimetri esistente tra un muro di sostegno ed una centralina dell'alta tensione. Sono stati alcuni passanti, sentendo i lamenti dei cuccioli, ad avvertire la centrale operativa dei vigili del fuoco. L'intervento dei vigili è stato particolarmente complesso. I cuccioli, riporta l'Ansa, sono estratti uno alla volta, con pazienza e delicatezza, ed una volta portati in salvo sono stati consegnati al canile di Mortara.