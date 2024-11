A coordinare le operazioni la Prefettura di Reggio. Per la giornata di lunedì, invece, la nave Vos Hestia di Save the Children con 528 persone ormeggerà a Vibo Marina

E’ giunta questa mattina al porto di Reggio Calabria la nave Aquarius di "Medici Senza Frontiere" con a bordo 847 migranti di diverse nazionalità. A gestire le operazioni di primo soccorso e assistenza la Prefettura di Reggio Calabria. Il gruppo, composto da 644 uomini, 87 donne, 116 minori (di cui 80 non accompagnati), viene sottoposto alle prime cure sanitarie da parte del personale medico e assistiti dalle associazioni di volontariato. La Regione ha messo a disposizione una tenda per il trattamento igienico-sanitario dei migranti con patologie cutanee. I migranti non nascondono la gioia di essere finalmente arrivati sulla terraferma. I loro canti e cori, insieme a quelli dei volontari, si fondono in una sola lingua universale.

Si tratta dell’ennesimo sbarco di migranti lungo le coste calabresi. Per la giornata di lunedì, invece, la nave Vos Hestia di Save the Children 528 persone ormeggerà a Vibo Valentia, nel Porto di Vibo Marina. I migranti saranno accolti nelle diverse strutture ricettive collocate in tutto il territorio nazionale, come predisposto dal Ministero dell’Interno.