Protagonisti grafici del progetto sono due super eroi, chiamati “Vis” e “Musa”, i quali accompagneranno gli studenti per l’intero anno scolastico

La Polizia di Stato, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e Finanze, ha rinnovato l’iniziativa di distribuire l’agenda scolastica denominata “Il mio diario”. Il progetto, giunto ormai alla 4^ Edizione, prevede la distribuzione di 50.000 copie dell’agenda agli studenti delle classi 4^ degli Istituti primari delle province di Como, Genova, Massa Carrara, Macerata, Chieti, Rieti, Bari, Reggio Calabria, Messina e Cagliari. Protagonisti grafici del progetto sono due super eroi, chiamati “Vis” e “Musa”, i quali accompagneranno gli studenti per l’intero anno scolastico, stimolandoli alla riflessione, insieme a docenti e genitori, su questioni fondamentali per la loro formazione e per la civile convivenza.

La cerimonia di presentazione si terrà presso l’Istituto Scolastico Carducci –Da Feltre di Reggio Calabria il prossimo 19 maggio alle ore 11.00, alla presenza del Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, delle autorità civili, militari e religiose della città e di una rappresentanza degli alunni di alcune scuole reggine. Durante la cerimonia saranno consegnati ai giovani studenti i diari per il prossimo anno scolastico. Le agende saranno consegnate, altresì, nei prossimi giorni a tutti gli alunni delle classi 3^ (future 4^) degli istituti primari della città e della provincia. Per l’occasione, nel cortile dell’Istituto Scolastico Carducci-Da Feltre saranno presenti stand espositivi delle Specialità della Polizia di Stato, nonché, il Nucleo Artificieri del XII° Reparto Mobile di Reggio Calabria con il robottino “Willy”.