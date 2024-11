Minasi: ''La lettera dell'arcivescovo Morosini arriva in una fase delicata ed importante per la nostra città

''La lettera dell'arcivescovo Morosini arriva in una fase delicata ed importante per la nostra citta', la quale, una volta finita la proroga del commissariamento, sara' interessata dalla tornata elettiva. Essa, a mio avviso, si pone come una vera e propria guida e non solo in termini di dovuta riflessione che scaturisce dalle parole di Sua Eccellenza, bensi' quale binario da seguire in qualita' di cittadini e di amministratori, affinche' la politica possa essere percepita differentemente dalla comunita', e cioe' quale reale servizio al territorio, contraddistinta solo da traguardi da raggiungere per finalita' comuni e scevra da personalismi fine a se stessi''.

A dirlo e' il consigliere regionale Tilde Minasi per la quale ''e' significativo che uno dei termini cui il nostro Arcivescovo da' priorita' sia 'speranza' e che Egli la consideri, oltre il significato letterale, 'anche impegno preciso a fare ciascuno la sua parte per la costruzione del bene comune' coinvolgendo, cosi', sia coloro che operano a vari livelli in ruoli che l'avente diritto al voto gli ha affidato, sia chi, quotidianamente, vive la realta' territoriale dove opera''.