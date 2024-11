Sopralluogo tra i migranti del neoprefetto Michele Di Bari:«Tutti facciano la loro parte per la realizzazione della nuova tendopoli»

Il neo prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha effettuato un sopralluogo nella tendopoli di San Ferdinando che ospita centinaia di migranti. «Nel corso del sopralluogo – si specifica in un comunicato della Prefettura - il prefetto Di Bari ha avuto modo di verificare lo stato degli interventi già avviati, nei mesi scorsi, finalizzati alla realizzazione del nuovo campo-tende nell'obiettivo di definire conclusivamente le iniziative necessarie a superare le gravi criticità delle tende a suo tempo installate e divenute oramai fatiscenti e inidonee, quindi, all'ospitalità degli immigrati che vi dimorano».

Ormai da tempo, la Prefettura si è fatta carico di una continua azione di coordinamento e di impulso nei confronti dei Comuni interessati (San Ferdinando e Rosarno), della Regione e della Provincia di Reggio Calabria, Enti competenti ad avviare politiche attive di accoglienza ed integrazione sociale ed abitativa.

La visita ha consentito di confermare gli obiettivi previsti dal Protocollo operativo siglato il 19 febbraio scorso in Prefettura dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni di San Ferdinando e di Rosarno, dalla Croce Rossa Italiana nazionale e regionale, dalla Caritas diocesana di Oppido-Palmi, da Emergency e da Medu.

«In particolare - si aggiunge nella nota - il Prefetto, nel ribadire l'esigenza dell'urgenza di completare le operazioni di allestimento del nuovo attendamento, ha chiesto che tutti i soggetti firmatari del Protocollo facciano la loro parte e contribuiscano attivamente alla realizzazione della nuova tendopoli per garantire maggiore vivibilità e sicurezza agli immigrati prima della prossima stagione invernale, nel rispetto tuttavia della piena legalità della presenza degli stessi immigrati nel nuovo attendamento».

Il prefetto, peraltro, ha ricordato che il Ministero dell'Interno ha corrisposto ai Comuni di San Ferdinando e di Rosarno un generoso contributo straordinario per fronteggiare le problematiche connesse alla presenza consistente di immigrati nel territorio. «Durante il sopralluogo, il Capo Dipartimento della Protezione civile regionale - conclude il comunicato - ha rappresentato di aver proceduto all'effettuazione della gara per l'acquisto delle tende che saranno consegnate entro fine mese e ha espresso la propria disponibilità a fornire anche, nell'immediatezza, i moduli igienici per accelerare l'allestimento del campo».