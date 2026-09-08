L’iniziativa per sensibilizzare sulla malattia, sostenere la ricerca e testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione ai pazienti e alle loro famiglie

In occasione della Giornata mondiale della fibrosi cistica, il Palazzo comunale di Reggio Calabria si colorerà di blu, aderendo simbolicamente a un momento di sensibilizzazione e di vicinanza a tutte le persone che convivono con questa malattia e alle loro famiglie.

«Illuminare di blu Palazzo San Giorgio – dichiara il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria Federico Milia – significa accendere idealmente ma anche concretamente una luce sulla necessità di continuare a parlare di fibrosi cistica, di sostenere la ricerca scientifica e di garantire percorsi di cura sempre più efficaci e adeguati alle persone affette da questa patologia. Dietro ogni diagnosi ci sono persone, famiglie, sacrifici e una quotidianità spesso segnata da difficoltà che non sempre sono visibili all’esterno. Con questa iniziativa – prosegue il Presidente Milia – il Consiglio comunale di Reggio Calabria vuole ribadire la propria vicinanza a chi affronta ogni giorno questa sfida. Il blu che illuminerà Palazzo San Giorgio vuole rappresentare soprattutto consapevolezza, oltre che solidarietà. È importante che le istituzioni facciano la propria parte nel sostenere la sensibilizzazione e nel mantenere alta l’attenzione sui bisogni dei pazienti e delle loro famiglie».

L’Amministrazione e il Consiglio comunale di Reggio Calabria intendono così unirsi al messaggio della Giornata mondiale, ricordando che informazione, ricerca, prevenzione e assistenza sono strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone con fibrosi cistica.